hinnerk entfloh dem Alltag: „Amazing Hardcore!“

EscapeDiem ist das neuste Projekt von Schauspielerin Ellen Grell, die in der Szene auch als DJ Ellen Pitches bekannt sein dürfte. In St. Georg hat sie ein „Live Escape Game“ realisiert, das wir ausgiebig getestet haben.

× Erweitern escape diem

Erinnert ihr euch an Saw? Für mich die wohl ekligste und schlimmste Horrorfilmreihe der jüngeren Kinogeschichte. Worum ging es noch? Mehrere Menschen sind in einem Raum eingeschlossen und müssen versuchen, über perfide Rätsel und Aufgaben aus diesem zu entfliehen. Genau das ist auch das Konzept des ersten Raumes im EscapeDiem, der sich JigSaw nennt. So wird denn auch gewarnt:

„JigSaw ist für Kinder unter sechzehn Jahren und Personen, welche unter Klaustrophobie und Asthma leiden sowie Angst vor Dunkelheit haben, nicht geeignet! Ihr befindet euch in der Gewalt eines psychopathischen Serienmörders. Ihr erhaltet Anweisungen, um euren Lebenswillen zu beweisen – euch bleibt nur eine Stunde Zeit.“

× Erweitern escape diem

Unter sechzehn war der hinnerk Testtrupp nicht, dafür aber schwerst begeistert von dem Spiel: „Ein spannendes Erlebnis für smarte Köpfe. Blöd darf man echt nicht sein“, erklärt Jimmy mit einem selbstironischen Lachen. Schon in Kürze wird ein weiterer Escape-Raum mit einer anderen Geschichte eröffnet. Auch hier wird gelten: „Für unsere Spiele solltet ihr über körperliche Fitness verfügen, nicht alkoholisiert sein sowie keine Angst vor Dunkelheit oder engen Räumen haben.“ Abschließender Kommentar von Felix: „Amazing hardcore!“ *ck

EscapeDiem, Hamburg, Ellmenreichstraße 28, https://escapediem.de/