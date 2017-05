Der Klub unter den Fitnessclubs

In New York schon lange der Megatrend, jetzt auch in Eppendorf: Hicycle bedeutet volles Workout inklusive Hanteltraining auf dem Bike. 45 Minuten Indoor Cycling bei Nachtclub-Atmosphäre, während du locker bis zu 700 Kalorien pro Session verbrennst.

Foto: MARK SEELEN for HICYCLE Hicycle

Schon die Reservierung ist einfacher, als das Buchen eines Fluges. Im Internet anmelden, deinen Platz zu deiner Wunschzeit reservieren und dann nix wie hin. Auch direkt von der Arbeit aus und ohne Sporttasche, denn du bekommst Cycling-Schuhe und ein Workout-Handtuch vor Ort. Wasserbrunnen für deine mitgebrachte Flasche, Duschhandtücher, hochwertige Pflegeprodukte und ein Fön liegen ebenfalls bereit.

Das beste zum Schluss: Du musst hier nicht zahlen, wenn du nicht trainierst. Es gibt keine Mitgliedschaften, sondern ein einfaches Credit-System, dass nur berechnet, was du wirklich nutzt.

Hicycle, Alte Ofenfabrik, Eppendorfer Baum 23, Hamburg, U Eppendorfer Baum, www.hicycle.de