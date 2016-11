Faltenfrei vom Experten

Mit seiner dermatologischen Privatarztpraxis in Hamburg ist Herr Dr. med. Andreas Britz einer der führenden Top-Mediziner Deutschlands auf dem Gebiet der Faltenbehandlung.

Die Faltenunterspritzung mit biologischen Implantaten ist seit über 30 Jahren eine sichere und bewährte Methode, um unerwünschte Falten und Fältchen im gesamten Gesichtsbereich zu behandeln. Um die Struktur der unterspritzten Hyaluronsäure möglichst nicht durch intensive Muskelbewegungen zu zerstören, empfiehlt es sich, zusätzlich Botulinum einzusetzen. Die Substanz sorgt für einen Bewegungsverlust der mimischen Muskeln und damit verringerte Faltenbildung. Die relativ leichte Anwendung sowie der im Vergleich zu anderen Maßnahmen erschwingliche Preis macht sie zur meistangewandten Schönheitskorrektur weltweit. Je früher man anfängt, die Entstehung von Mimikfalten zu unterbinden, desto länger kann man den Prozess der vertieften Faltenbildung hinauszögern.

Botulinum wird seit mehr als 20 Jahren in Deutschland sicher und mit sehr gutem kosmetischem Ergebnis eingesetzt. In der Domäne des Botulinum, dem oberen Gesichtsdrittel, sind es besonders drei Areale, die gezielt und effektiv behandelt werden können: Stirnfalten, Zornesfalten und Krähenfüße. Die Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin wird durch Dr. Britz so gezielt dosiert, dass ein sogenannter „natural look“ entsteht, bei dem es weiterhin möglich ist, die Muskeln des Gesichts zu bewegen bei deutlich sichtbarer Entspannung der Falten.

