After-Show-Dinner mit RICARDO M. in der Guten Botschaft

Ein Kreativprojekt von Tim Mälzer. Oh, là, là! Mal kein Lebensmittelcheck für die ARD also. Obwohl. Natürlich! Nur andersrum! Lebensmittelcheck mit Ricardo M. bei Tim Mälzer! Für ein ebenso starkes Medium: das Premiumblatt hinnerk!

Nach einem etwa viertelstündigen Fußmarsch von St. Georg aus hin zum anderen Ufer – den konnte ich mir nicht ersparen! – habe ich vor allem eines: ordentlich Kohldampf. Während Tim auf irgendeinem Großmarkt irgendeinen Salatkopf auf Knackigkeit überprüft, sehe ich mir Restaurantleiter Christoph Koch näher an. Mein Blick bleibt dann aber bei den niedlichen, bärtigen, natürlich tätowierten Köchen in der offenen Küche hängen. Süß. Ein Mix aus Kantine, Altonaer Abrisscharme und Berliner Soho-House-Chic setzt schon mal ein klares Zeichen: Wir sind unkonventionell, wir sind Konzept – wir sind eben „raw, unverfälscht und authentisch“. Zu lauter Rockmusik nippe ich am frisch-fruchtig-köstlichen „Litchi Kiss“ und erblicke dann doch ein wenig Luxus: die schöne Leinentischdecke, edles Porzellan mit Goldrand, das total schöne Hepp-Besteck in rougher 30er-Jahre-Optik. So, nun aber, ich habe Hunger. Ah, da kommt auch schon der … frittierte Grünkohl!

Die Gute Botschaft, Alsterufer 3, S Hamburg-Dammtor/ U-Stephansplatz, Hamburg, www.dgb.hamburg

Essen

Um es gleich vorweg zu sagen: Diese süßen, kleinen, tätowierten, Bart tragenden Köche in der offenen Küche sind wirklich wahre Künstlermäuse und haben meinen Lebensmittelcheck hiermit offiziell bestanden! Ob man aber Tofu mit Shiitake-Sud, Aubergine mit Sojabohnenpasten, Schweinebauch oder Brunnenkresse mag, muss jeder selbst entscheiden. Völlig irre und wie ein Bierchen zwischendurch: das Craftbier-Sorbet. Mein Favorit und Tipp: der Magic Ball zum Dessert!

TOP! TOP!

Trinken

Neben einer übersichtlichen und hervorragenden Weinkarte machen die Jungs etwas, das ich heute mal so richtig gut finde: köst! lichs! te! alkoholfreie Drinks! Die schmecken so gut, dass ich jetzt noch beschwipst bin.

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Hier ist man locker, hier ist man hanseatisch-berlinerisch schnoddrig – ganz so wie der Inhaber, der grad sicherlich wieder in eine ARD-Kamera etwas über Bio-Grünkohl erzählt.

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Viel Beton in gehobener Studentencafé-Kantinen-Optik. Gemütliche Stühle, gutes Licht – leider sind die bodentiefen Fenster in Richtung Alster zu sehr verhangen.

TOP! TOP!

Feiern

Showbiz kann der Tim ja. In der Mitte ein zentraler Herd, um den man gut rumstehen und drinken kann. Gute Boxen an den Wänden, zentrale Lage. TV-Küche eben, die man mieten kann!

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Obwohl die Gute Botschaft am anderen Ufer von St. Georg aus liegt, gibt es zwei Lichtblicke: die süßen – wie auch immer orientierten - Tattoo-Bärtchen-Köche und ab jetzt alle hinnerk-Leser, die sich den Magic Ball bestellen.

TOP! TOP!

