After-Show-Dinner mit RICARDO M. im DaCaio

Maserati, Bugatti, Jaguar – immer auf dem Gehweg und an lukrative und noch schnellere Kiez-Geschäfte erinnernd, immer einer noch mehr vor dem anderen stehen sie quer geparkt vor dem 2008 eröffneten The George Trend Design Boutique Hotel ganz unten in St. Georg. Neben der von Berliner Axel-Springer-„Journalisten“-Typen bevölkerten Bar liegt das hoteleigene DaCaio – ein Restaurant, das „mediterrane Klassiker neu interpretiert“. Alles stylish, mit Vorgärtchen fürs Draußensitzen im Sommer, innen brechend voll. Hier der Businesstalk, da die Agenturmädels, alle in Schwarz mit Zopf und ebenso schwarzen Businessballerinas. Ich nehme Platz am Fenster, weißes Tischtuch, goldene Riesenlampenschirme und stelle fest: Gott sei Dank sind meine hochwertigen Polyester-Hemden nicht so bügelintensiv wie bei den Herren am Nebentisch!

Restaurant DaCaio, Barcastraße 3, Hamburg, U Lohmühlenstraße, Hamburg, www.thegeorge-hotel.de

Essen: TOP! TOP!

Ach ja, neben der lauten House-Musik und dem Stimmengewirr gab es ja noch was! Das Süßkartoffelcarpaccio süß und super, die köstlichen Tagliatelle mit ordentlich viel Trüffel – leider mit noch mehr Öl, die Perlhuhnbrust ist Premium. Die Crème-Mousse-Füllungen der Nachtisch-Töpfchen sorgen leider für einen Abzug in der T- wie TOP!-Note.

Trinken: TOP! TOP!

Durchaus gehoben. Ich schlabbere nach einem perfekt gekühlten Gläschen Rosé-Schampus an einer ganzen Buddel mit sommerlichem Weißwein aus Umbrien herum und gehe gedanklich mit Albano und Romina Power auf Tour! Am Cappuccino in der Alfredo-Designer-Tasse verbrenne ich mir fast mein Zünglein!

Bedient werden: TOP! TOP! TOP!

Echte italienische Gastro-Hasen mitte diße tüpischä italiänischä Agsente! Aufmerksam, aber very busy. Sie toben den Catwalk auf und ab, Küche rein, Küche raus – alles möglichst stylish in weißer Livree. Einmal schaut ein jüngeres Objekt mit Trendfrisur vorbei. Süß!

Sitzen: TOP! TOP!

Ihr kennt mich: Auch wenn ich auf der Bühne rumschreie, beim Essen mag ich’s gerne piano. Im DaCaio ist es dagegen molto rumoroso – sehr laut. Ansonsten diese moderne Boutique-Hotel-Optik mit Gold und Schwarz und weißen Tischdecken. Was ich aus dem Fenster sehe, beruhigt, falls mal was sein sollte: das AK St. Georg.

Feiern: TOP! TOP! TOP!

„Felicita!“ von Albano und Romina auf volle Pulle und los geht’s! Kann man komplett mieten, das Restaurant oder die Bar – oder aber man greift auf die zahlreichen Designer-Interior-Räume zurück, zum Beispiel auf den Clubroom XL (hallöchen?!).

Flirten: TOP! TOP! TOP!

Liebhaber von Over-30-Italo-Barkeeper-Jungs, von Maserati fahrenden – besser: parkenden – Business-oder-so-Gestalten oder von gepflegt gebügelten St. Gayorgianer werden hier garantiert fündig. Wie immer bei Gastronomie in Hotelgebäuden praktisch: 125 Spielzimmer stehen einem bei Flirt-Erfolg im The George Hotel unmittelbar zur Verfügung.

