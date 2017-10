After-Show-Dinner mit RICARDO M. in der Cantina Popular

Ich sing ja schon immer „Ich fühl mich spanisch, mexikanisch – ganz einfach tropicanisch!“ und habe wohl damit unwissend einen Trend in der Gastroszene gesetzt. Den südamerikanischen Beat meines Hits „Tropica Olé“ nutzen seit kurzem zahlreiche Restaurants und versuchen mit ganz neuen (Speise-)Platten einen kulinarischen Hit zu landen.

So auch die im Februar dieses Jahres eröffnete Cantina Popular am Schulterblatt im Schanzenviertel. Ich weiß: Manch einer von euch denkt beim Restaurant-Slogan „nueva cocina latinoamericana“ an explizite Latino-Erotik. Kinder! Wirklich! Cocina heißt Küche, bitte schön! Neue lateinamerikanische Küche also serviert das junge trendige Team vom Brille tragenden Chilenen Alvaro, der hier mitten im ehemaligen G20-Terror-Zentrum einen bunt-hölzernen Raum im Klassenzimmer-Stil eröffnet hat. Ich nehme auf der einzigen Außenbank Platz, vor mir die beste TV-Unterhaltung: das Schulterblatt. Im Programm:

„Echt schanzig nach G20. Oder: Wie ein lässiger Papi seinem dreijährigen Kind beim Spielen mit Flaschenscherbenresten zuschaut.“

Werbeunterbrechung: Die Speisekarte kommt und gleichzeitig knuspriges Maisbrot.

Cantina Popular, Schulterblatt 16, U Feldstraße, U/S Sternschanze, Hamburg, www.cantina-popular.com

Essen

Hübsch und farbenprächtig angerichtet auf schwarzen Tellerchen. Kleine Portiönchen, Maniok in toller Soße. Beim Fisch in Sesam war der Koch leicht verliebt, die Ente ist recht drööch. Das Eis auf schwarzer Asche und Pumpernickel ist aufregend!

TOP! TOP!

Trinken

Mein Tipp: der alkoholfreie „Quetzal Dorado“ aus Mate, Kirschsaft und Koriandersirup! Außerdem: riesige Tequila-, Mezcal- und Sotol-Auswahl!

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Falls der freundliche, flinke und hübsche Service-Mann dies liest: Julia, 28, aus meinem Publikum ist Single und würde perfekt zu dir passen! Bitte melde dich!

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Innen bunt, viel Holz, ein großer Tresen, der zugleich die Küche ist. Draußen eine Bierzelt-Garnitur mit dem Schulterblatt hautnah!

TOP! TOP! TOP!

Feiern

„Ja, ja, der Laden kann auch gemietet werden!“, nickt mein Alvaro. Trotz zentraler Lage und tollem Essen natürlich nur mit einem zu empfehlen: meinem Sommerhit „Tropica Olé!“

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Schanze eben. Hier trägt man St.-Pauli-Hoodie, da läuft die Touristin, da wackelt der junge Heten-Popo vorbei. Mein Tipp: Bein stellen und auf einen Agaven-Tequila einladen. Oder eben auf zehn.

TOP! TOP!

