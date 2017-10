Neu auf der Langen Reihe: Amorino

Cristiano Sereni und Paolo Benassi hatten einen Traum: hervorragendes Eis herzustellen, und das auf einem möglichst natürlichen Weg. Mit ihrem Eis-Boutique-Konzept Amorino haben sie diesen Traum form- und genussvollendet umgesetzt.

Ab Oktober öffnet nach der Dependance in der Mönckebergstraße eine weitere Filiale in der Langen Reihe. Und die passt sich mit dem Angebot an feinsten Eiskreationen und Crêpes sowie heißen Getränkespezialitäten an den Lebensrhythmus des quirligen St. Georg an:

Amorino in der Langen Reihe wird auch abends geöffnet sein und zum After-Work-Beisammensein sowie als Anlaufpunkt gemeinsamen Ausgehens einen festen Platz im Herzen und vor allem im Bauch der Hamburger besetzen. Neben der äußerst kunstvollen Gestaltung aller Kreationen legen die Gründer Wert auf absolute Ursprünglichkeit der Zutaten.

Cristiano Sereni: „Unsere Eis und Sorbets werden jeden Tag unter ständiger Kontrolle unserer Gelato-Chefs, mit Rücksicht auf die italienische Tradition, frisch zubereitet. Wir beachten die natürliche Erntezeit, damit jedes Produkt die Zeit hat, seinen vollendeten Geschmack zu erreichen. Wir arbeiten nur mit Bio-Eiern von freilaufenden Hühnern und Vollmilch bester Qualität. Bei uns werden weder künstliche Aromen noch Farbstoffe verwendet – dies ist eine grundsätzliche Voraussetzung unserer Arbeit.“

Amorino, Lange Reihe, Hamburg, www.amorino.com