Hamburg hat nun einen Katzentempel

× Erweitern Foto: M. Rädel Katze

Vor wenigen Tagen eröffnete das erste Katzencafé in Eimsbüttel. Es ist nicht das erste seiner Art in Deutschland, in anderen Städten gibt es bereits Cafés – u. a. in München und Köln.

1998 ging der gar nicht mal so schräge Gastronomietrend in Asien los, in Taiwan öffnete das erste Café für gestresste Großstädter seine Pforten – Katzen entspannen! Die Stubentiger gehören übrigens zum Café, sie können sich immer zurückziehen und haben selbstverständlich die Wahl, wen sie anschnurren und bekuscheln, hochgehoben werden dürfen sie nicht. Die Katzen im Hamburger „Katzentempel“ holte Inhaberin Rilana Rentsch aus dem Tierheim, auch sonst ist hier alles dem Tierwohl zugewandt: „Ich arbeite eng mit den Organisationen ‚Puss in Boots‘ und ‚Flying Cats e.V.‘ zusammen“, verriet Rentsch gegenüber der MOPO. „Diese haben auch die Katzen vermittelt.“ Auch gut zu wissen: Die im Café Katzentempel angebotenen Speisen sind vegan.

Café Katzentempel, Kleiner Schäferkamp 24, 20357 Hamburg, 040 18294891, https://www.facebook.com/katzentempelhamburg/