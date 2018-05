BODENSTÄNDIG, HIP, QUEER

× Erweitern Foto: M. Rädel Frau Möller

Wer einen guten Burger oder einen leckeren Leberkäse genießen will, der ist hier richtig.

Mitten im Szenekiez, genau gegenüber vom bundesweit bekannten schwul-lesbischen Szene-Café Gnosa, lädt das Restaurant „Frau Möller“ zum Essen und Klönen ein. In rustikalem, aber dann doch coolem, Vintage-Ambiente trifft sich eine illustre Schar an Menschen, aller Gesellschafts- und Szenesubkulturen: Von der tätowierten Butch bis zum Hipster mit rosa Haaren und der Muddi von nebenan, speist man hier Deftiges. Wie es sich in einer Hafenstadt gehört!

Sehr zu empfehlen ist hier der mit einem Spiegelei gekrönte „New York Burger“ und reichlich Pommes frites oder auch der Leberkäse, der von gleich zwei Spiegeleiern begleitet wird. Saulecker!

Frau Möller, Lange Reihe 96, Hamburg, www.fraumoeller.com