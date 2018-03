Ein bisschen Brot muss sein

× Erweitern Zucker

Zu Unrecht sind Kohlenhydrate in Verruf geraten. Sie sind nicht immer schlecht! Vor allem dann nicht, wenn sie zu solchen Teigwaren verarbeitet werden.

Vergiss all die Backshops und Kaufhaus-„Bäckereien“, was du hier bei „Zeit für Brot“ kaufen und genießen kannst – auch gleich vor Ort im Cafébereich, tut deinem Körper gut, schmeckt saulecker und lässt die Essenpause zum kulinarischen Höhepunkt werden.„Wir produzieren klimaneutral mit Ökostrom und unsere Zutaten stammen aus ökologisch nachhaltiger Landwirtschaft. Wir arbeiten mit Lieferanten aus der Region und spenden überschüssige Ware an Bedürftige“, verrät das Team. „Nachhaltigkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit, solange sie nicht die Qualität der Produkte einschränkt. Bio darf eben auch schön sein.“ Lobenswert und schmackhaft!

Zeit für Brot Hamburg Ottensen, Ottenser Hauptstraße 41, 22765 Hamburg, Mo – Fr 7 – 20 Uhr, Sa 7 – 20 Uhr, So 8:00 – 18 Uhr, www.zeitfuerbrot.com