Das beste Schnitzel – GASSENHAUR eröffnet

Christoph Wilson ist das Alpenrepublikanischste, was Hamburgs Gastronomieszene zu bieten hat. Das merkte man bei seinen bisherigen erfolgreichen Unternehmungen wie dem NIDO oder dem Dips ’n Stix am ehesten beim herzlichen Service. Jetzt geht es aber direkt original österreichisch an die Geschmacksknospen.

× Erweitern Foto: Alexander Pihuliak/moodpix Gassenhaur

Das „beste Original Wiener Schnitzel außerhalb der Alpenrepublik“ auf den Tisch zu bringen, ist der Anspruch im GASSENHAUR, denn was der Gassenhauer in der Musik, ist das Schnitzel in der Gastronomie: Jeder kennt es, jeder mag es, und jeder kann seine Preiselbeermarmelade dazugeben! Das neue Schnitzelhaus steht für ehrliche Küche aus besten Zutaten, erstklassig zubereitet – ohne Chichi, sehr wohl aber mit Schmäh serviert. Passend wurde das Lokal am 9. September eröffnet, dem „Tag des Wiener Schnitzels“.

Unterstützung erhält Wirt Wilson von Julia Rampa, die den Service leitet, und Küchenchef Mathias Klemann, der dafür sorgt, dass das feinste Stück vom Kalbsrücken unters Messer kommt. Wir können es ehrlicherweise kaum erwarten!

GASSENHAUR, Kastanienallee 32, Hamburg, www.gassenhaur.de

Schon am Freitag wurde ein szeneträchtiges Pre-Opening gefeiert: