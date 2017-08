After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Mutterland Cölln’s

× Erweitern Foto: Mutterland Cölln's

Wenn es darum geht, euch die neuesten Gastro-Flächen zu präsentieren, bin ich mit meinem hohen journalistischen Anspruch äußerst ungeduldig. So auch beim neuen alten Cölln’s in Hamburg-Downtown, selbst wenn es erst ab Herbst die volle Abendkarte bietet. Bis dahin gibt’s Mittagstisch und Mitnehmware. Wenn da schon seit 1760 Top-Promis wie Kaiser Wilhelm II., Otto von Bismarck, mein Show-Kollege Hans Albers oder mein Journalisten-Kumpel Rudolf Augstein gefuttert haben, muss diese Promi-Reihe einfach zeitgemäß ergänzt werden. Einer muss es ja machen! Als Kaufhauskantinen-erfahrenerer Vollprofi in Sachen Feinkost schaue ich also mal, was der für sein Mutterland-Imperium mit Preisen überschüttete Jan Schawe aus der legendären Hamburgensie und ältesten Austernstube Deutschlands so gezaubert hat. Mich begrüßen ein Coffee-to-go-Tresen in traumhaft schönem Holz- und Glas-Look, 30.000 handbemalte Fliesen von 1898 und die berühmten Separees – jetzt modern-elegant renoviert. Ich nehme Platz auf komfortablen, samtenen Kissen, und ab sofort steht fest: auf Wilhelm, Otto, Hans und Rudolf folgt Ricardo.

Das Mutterland Cölln’s, Brodschrangen 1 – 5, U Rathaus, Hamburg

× Erweitern Foto: Mutterland

Essen

Küchenchef Marc Müller und ich sprechen gleich auf Augenhöhe: ab Herbst volles Dinner-Programm, Fisch, nordisch, regional – Top-Produkte eben. Meine Lachstranchen mit Orangen und das Thunfischsteak sind ’ne Wucht. Hätte Wilhelm, Otto, Hans und Rudolf auch geschmeckt.

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Mutterland

Trinken

Der Schawe kann sogar Design bei den Drinks: sei es die gemütliche Ton-Tasse beim cremigen Latte oder die in Midsommer-Style arrangierten Kräuter in der hausgemachten Kräuter-Limo. Schon der Bei-Keks vom Käffchen lohnt!

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Mutterland Cölln's

Bedient werden

Als Top-Verkäufer von der Fläche habe ich einfach einen vollen Terminkalender (Grabbeltische säubern, Bückware einsortieren, Praktikanten einarbeiten). Da ist man froh, wenn es mittags so fix geht wie im Cölln’s. Nett sindse auch noch!

TOP! TOP! TOP

× Erweitern Foto: Mutterland

Sitzen

Separee reiht sich an Separee. Denkmalgeschützte Fliesen im Jugendstil, ein edler Farbmix aus Messing, Beige und feinem Blau. Ich muss zugeben: Da kann auch meine aktuelle Discounter-Fläche in Barmbek-Süd nich mithalten!

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Mutterland

Feiern

Hatte ich schon erwähnt, dass ich in diesen Räumlichkeiten mal als Show-Gast gebucht war? Alle Separees kann man mieten, auch einzeln. Mich als Show-Einlage gibt’s gratis inklusive – aber nur bei Vortrag der kompletten Hamburger Stadtgeschichte seit 1760!

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Mutterland

Flirten

Zwischen hanseatischen Businessgrüppchen, Touristen aus NRW und der Großfamilie am Tisch gegenüber kommt es dann doch noch rein: das Rudel aus stylischen Make-up-Artisten und Modelbookern. Hätte Hans Albers auch gefallen!

TOP! TOP!

www.ricardo-m.com