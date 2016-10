After-Show-Dinner mit Ricardo M. in der Brasserie La Provence

Dass der geneigte Leser dieses Hochglanz-Magazins es gerne französisch mag, davon gehe ich einfach mal aus. Auch ich liebe es auf der Zunge, ein bisschen nasal, ein wenig schmatzend vor Genuss und im Abgang dann so doll, dass man ganz voll ist. Da wir uns hier auf meiner Gastro-Restauranttest-Seite befinden, dürfte klar sein: Ich spreche hier einzig und allein vom guten Essen. Französischem Essen. „Ein Stück Frankreich in Hamburg“ will sie sein, die Brasserie La Provence in der Eulenstraße im hintersten Ottensen, schräg gegenüber von Eulenklause und Motte. Eine kleine Fernreise also tatsächlich für alle Hamburg-Bewohner. Da pfeift der Kellner um die in der Spätsommer-Sonne draußen stehenden Tische, da schiebt die Körpertherapeutin ihr Kind vorbei, da bekomme ich einen Aperitif aufs Haus – et voilà! Sche ssüii ooon Prowonngss!

Brasserie la Provence, Eulenstraße 42, Hamburg, S Altona, www.brasserielaprovence.org

× Erweitern Foto (Ricardo M.): Roman Holst/roman-holst.tumblr.com Brasserie La Provence

Essen

„Les Souvenirs de Vacances“ nennen die beiden Betreiber und Provence-Liebhaber Stephan Hippe und Boris Krivec ihr Menü, und sie erreichen ihr Ziel: Bei den Törtchen aus dem Luberon sitze ich auf einem Marktplatz in Südfrankreich, beim geschmorten Rinderragout auf einem Landgut in selbiger Region. Die Coupelle de Chocolat ist ’ne Bombe! Mon dieu!

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Wäre der Kir Royal mit Pfirsich richtig schön gekühlt gewesen, dann hätte ich aus der Provence hinüber direkt auf die Côte d’Azur geblickt und auf einer dieser Jachten mit irgendwem meine Französisch-Kenntnisse vertieft. Vortrefflich: der empfohlene Sommerwein!

TOP! TOP!

Bedient werden

Unterhaltsam, charmant, immer ein Lied zwischen den Pfeif-Lippen – so oder ähnlich macht das bestimmt gerade irgendein Jacques in Aix-en-Provence. Oder in Nizza. Oder in Grasse. Oder in Cannes. Es Cannes aber auch Nizza gewesen sein ...

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Draußen ist die Eulenstraße doch recht präsent. Doll befahren und laut. Kinderwagen ecken an den einen oder anderen Tisch. Aber Ottensen-typisch gemütlich. Drinnen ein Mix aus 90er-Jahre-Varieté, Jugendzimmer und Pariser Bistro.

TOP! TOP!

Feiern

Durch die Aufteilung in vorne und hinten – also Säle meine ich! – lässt sich auch in Gruppen von zehn bis fünfzig Personen wunderbar Französisch praktizieren. Irgendwie gemütlich und urig, und man denkt: Gleich kommt eine vom Pulverfass rein!

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Was da so draußen zwischen Tanztherapeutin, Studienrätin und Trommel-Gruppen-Girl so rumschwirrt: Oh, là, là! Da sind sie eben zu finden, die Boxershorts tragenden Skater-Elbjungs. Ob die hetero oder sonst was sind, wissen die nach dem nächsten Zug an ihrer konisch geformten Zigarette eh nicht mehr!

TOP! TOP! TOP!

RICARDO M. IM OKTOBER

