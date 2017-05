After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Schluck & Happen Hamburg

Dass ich ausgerechnet im gediegenen Eppendorf im Rahmen meiner Restauranttester-Tätigkeit auf einen homosexuellen Familienbetrieb stoßen würde, hätte ich beim Wichsen meiner schwarzen Kunstlederslipper nicht gedacht. Da empfangen sie einen in gülden gestrichener Eck-Hütte, in der ewig das alte Café Hirsch residierte. Mario heißt der eine, jung und sexy und wuselig und wuschig. Simon der andere, Konzeptgastronom mit Weinwissen. Zusammen sind sie ein echtes Liebespaar: der eine mit Gastroausbildung am Möhnesee im Sauerland, der andere ist dort sogar geboren und ein erfahrenes Gastro-Häschen. Seit Anfang März dieses Jahres servieren die beiden Schlücke und Happen – übersetzt: Getränke sowie Vor- und Hauptspeisen, jeweils auch in Häppchengröße. Ich nehme Platz und blicke auf ein rattenscharfes Häppchen Ende dreißig zwei Tische weiter. Ich schlucke und denke: Das fängt ja lecker an!

Schluck & Happen, Abendrothsweg 55, U Eppendorfer Baum, Hamburg, www.schluckundhappen.de

× Erweitern Foto: blickpunkte-ms.de Schluck & Happen

Essen

Richtig gut, und mit der Blutwurst bei den Vorspeisen mit ordentlich Sauerländer Einschlag. Die Vorspeisen nehme ich als Häppchen. Dass sie frittiert sind, muss man mögen. Perfekt: mein Wiener Schnitzel. Schön heiß, knusprig und hauchdünn. Sweet: der tätowierte Koch!

TOP! TOP!

× Erweitern Foto: blickpunkte-ms.de Schluck & Happen

Trinken

Da hat der Simon im Haus Deleke im Sauerland (kenne ich noch aus meinen Verkaufsschulungen Mitte der 70er-Jahre!) aber richtig was gelernt: TOP!-Weinauswahl. Ich liebe meinen Kallfelz Riesling. Der Hit: Der kleine Mario bringt Schnappes und feinste Liköre der Sauerländer Edelbrennerei an den Tisch. Ssssetsch disch dochaufmeinn Schoooß, mein Marioooolein!

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Ich denke, das können die beiden von allen Seiten bestens. Und im Restaurant ohnehin. Hier merkt man zweierlei: die dem Sauerländer angeborene Plapperkunst und der geschulte der Umgang mit den ansonsten trägen und schwierigen Sauerländern. Gut so, denn der Eppendorfler ist ja der Sauerländer Hamburgs!

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: blickpunkte-ms.de Schluck & Happen

Sitzen

Da muss man jetzt im Mai mal hin. Tolle Außenplätze über Eck, inklusive des für Hamburger Maiwetter wichtigsten Utensils: Überdachungen. Innen fasziniert mich ein Mix aus goldener Wandfarbe, einem Flatscreen und Loungemöbeln. Die Tische stehen mir etwas eng.

TOP! TOP!

Feiern

Wenn der Sauerländer eines kann, dann jawohl das. Wie hält man es auch anders dort aus. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Kann man super mieten den ganzen Laden und auch draußen. Für einen Bingo-Abend vor Ort top: die goldene Deko-Farbe überall!

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: blickpunkte-ms.de Schluck & Happen

Flirten

Ich weiß nicht, mit wem zuerst: dem äußerst scharfen Happen am Tisch da drüben oder dem kleinen wilden Sauerländer Mario. Dieser sitzt irgendwann angetüdelt von seinen Schnapsbränden auf meinem Schoß und gesteht mir: Auch er hat ein Auge auf den scharfen Happen zwei Tische weiter geworfen. Hier geht es doch drunter und drüber! Noch so einen Zwetschgenbrand bidde!

TOP! TOP! TOP! TOP!

RICARDO M. IM MAI

20.5., Club-Bingo! mit Ricardo M., Club 20457, Osakaallee 8, Hamburg, U Überseequartier, U Meßberg, 20 Uhr

27. + 28.5., Ricardo M. moderiert das Stadtfest St. Georg, Carl-von-Ossietzky-Platz, Hamburg, U/S Hauptbahnhof

www.ricardo-m.com