AFTER-SHOW-DINNER MIT RICARDO M. IM RESTAURANT NIL

1989 im damals sicherlich noch von Touristen, Party-Volk und Berlin-Nachahmern freien Schanzen-Pauli-Kiez gegründet, gehört das Nil mittlerweile zu den Klassikern der modern-lässigen Hamburger Gastronomie.

Restaurant Nil

Die Gründungsklientel scheint mitgewachsen zu sein: Es wohnt zwar noch in der Schanze, hat jedoch längst die eigene WG von damals saniert und aufgekauft. Ein Klassiker diesmal also. Hier war ich vor gefühlt hundert Jahren zuletzt. Und heute? Kann das Nil meine, wie ihr wisst, ach so kritische und noch viel flinkere Premium-Gastro-Tester-Zunge überzeugen? Ich trete ein in einen gut besuchten und gemütlichen, dank Galerie nach oben hin offenen, Raum und lasse mich auf ein Ledersofa zwischen Bar und großen Fenstern fallen. Ich schaue raus auf meine erst kürzlich bespielte Show-Location Grüner Jäger und dann auf den besten Aperitif ever: Port-Tonic.

Restaurant Nil, Neuer Pferdemarkt 5, Hamburg, U Feldstraße, www.restaurant-nil.de

Essen

Hallöchen?! Geht’s noch besser?! Kaum! Wirklich mit das Beste, was mir in meiner Testreihe für hinnerk auf den Teller gekommen ist. Das 4-Gänge-Menü schaltet von Gang zu Gang höher: der als Sandwich servierte Ziegenkäse, die Kräutermaultasche, das Fjordforellenfilet mit Estragon-Hollandaise, das Blaubeer-Tiramisu. Ganz großes Kino.

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Stößchen! Da kann man nicht meckern. Vom perfekt gemixten und gekühlten Port-Tonic bis hin zur Weinempfehlung, einem frisch-aprikosenkernigen Vinho Verde aus Portugal. Netter Hingucker: die Sektkühler oben auf der Galerie, wie sie außen am Geländer hängen.

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Restaurant Nil Restaurant Nil

Bedient werden

Da wird der Gast zur Begrüßung umarmt, man kennt sich halt aus der Schanze, man ist per Du, serviert auf Augenhöhe. Angenehm. Reizend, dezent zuvorkommend die junge Dame, die mich kompetent berät. Wie nach einer Ricardo-M.-Verkaufsschulung zertifiziert. Einzig: Ich habe vergessen zu fragen, ob sie einen jüngeren Bruder hat ...

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Ist ja immer Geschmacksache, und meinen trifft das Nil total. Ich könnte mich nicht noch mal entscheiden, wo ich sitzen will: unten im Erdgeschoss mit Blick auf den Neuen Pferdemarkt und Galerie oben, unten im gemütlichen Souterrain, draußen im großen Sommergarten oder an einem der begehrten Galerie-Tische oben. Toll!

TOP! TOP! TOP!

Restaurant Nil

Feiern

Da ist ja die Schanze für bekannt. Und das Nil auch! Ich will gar nicht wissen, wie viele Werber-Parties hier schon geschmissen wurden. Die Erfahrung soll unser Schaden nicht sein. Neben einzeln zu mietenden Restaurant-Bereichen gibt es noch die Extralocation nebenan: das Nil N°6.

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Schanze-Pauli eben. Vom mittvierziger Werbeagenturchef bis zum gepflegten Eppendorf-Blondie mit Perlenohrring-Freundin kann man hier alles bestaunen. Mein Tipp: ein perfekter Ort für das erste richtige Date à la amore. Gehoben aber nicht zu steif – das folgt (Achtung: Schenkelklopfer!) ja erst zu späterer Stunde!

TOP! TOP!

