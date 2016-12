AFTER-SHOW-DINNER MIT RICARDO M. IM RESTAURANT DER WÄSCHEREI

× Erweitern Die Wäscherei

Anders als beim Beischlaf braucht man nach ausgiebigen Orgien beim Essen auch mal eine Pause. Der Muscular-Toned-Fit-Skinny-Typ wie ich achtet nach den Feiertagsfressorgien natürlich eisern auf seine wichtigste Währung: seinen Body. Stadtpark-Lauf statt Braten im Sitzen also. Wie ich so vom Borgweg durch den Blindengarten im Hamburger Stadtpark komme – nur echte Outdoor-Kenner klopfen sich gerade auf die Schenkel – kommt mir beim Blick auf all die Taschentücher auf dem Boden die Idee: Ich brauche eine neue Besetzungscouch! So was muss es doch auch in abwaschbar geben! Durch Stadtpark-Baumwimpel hindurch erblicke ich schon die wunderschöne Skyline der City Nord und schwupps stehe ich vor dem Lifestyle-Tempel schlechthin: der Wäscherei. Doch vor dem Sofa- und Betten-Etagen-Marathon brauche ich erst mal eine kleine Stärkung! Treppe hoch, hinten durch, da isses: das neue Bistro-Restaurant von Wäscherei-Macher Michael Eck. Trotz winterlicher Temperaturen zieht es mich unter die Heizstrahler draußen auf der Dachterrasse und ich fühle mich zwischen Waschbeton-Platten fast wie in New York. Okay, vielleicht Frankfurt.

Restaurant in der Wäscherei, Mexikoring 27 – 29, Hamburg, www.die-waescherei.de/restaurant

Essen

Ganz auf meinen toned Body achtend wähle ich nach der cremigen Thai-Suppe den Barbecue-Burger mit Pommes. Beides ist wirklich anständig, der süße Koch kommt rausgehüpft und fragt nach seiner Lehre im Restaurant Nil ganz aufgeregt, ob alles schmecke. Ganz Skinny-Boy beiße ich in das hervorragende Birne-Schoko-Törtchen.

TOP! TOP!

Trinken

Da man ja bekanntlich bei Flaschen-Ware außer der Temperatur nicht viel verkehrt machen kann, achte ich diesmal ganz besonders auf den Kaffee und bin überrascht: einer der leckersten der Stadt!

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Würde ich gerne von allen Seiten von diesem sweeten Köchlein. Doch auch das andere Kerlchen gibt sich alle Mühe, mich zu befriedigen. Höflich, erklärend, nachfragend. Ich muss wieder an den Stadtpark vorhin denken ...

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Innen loungiges Bistro auch mit Take-away-Produkten, draußen eine wirklich witzige Sitzanlage: Millionen Design-Deko-Möbel auf der riesigen Waschbeton-Terrasse. Man isst im Outdoor-Möbelhaus. Wäre toll für ein Sommer-Dinner in City-Nord-Kulisse. Schade, dass die Küche nur bis 17:30 Uhr warm ist.

TOP! TOP!

Feiern

Hierfür in Wahrheit eigentlich wirklich gemacht, das seit September letzten Jahres in eigener Hand geführte Restaurant. Mit die größte Outdoor-Terrasse zum Richtig-Abgehen. Bis auf den Stadtpark nebenan natürlich ...

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Wilder könnte es kaum zugehen: 1.000 Betten in der hauseigenen Bettenetage plus 98,2 % homosexuelle Klientel plus der Stadtpark mit 1.000 Bäumen zum Anlehnen, Festhalten, etceterapeepee in Laufweite!

TOP! TOP! TOP!

