After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Marend Eimsbüttel

Ich packe meinen Karotten-Schäler „Multifix 2.0 Silver Edition“ ein, Feierabend-Handschlag bei Frau Mertens am Infocounter, acht Stunden Produktpräsentation bei Karstadt Osterstraße liegen hinter mir und mich packt der große Hunger. Meine schwarzen Kunstleder-Slipper erreichen nach ein paar Minütchen lässigem Walk durch das beschauliche Eimsbüttel meine Nahrungsquelle: das Marend – österreichisch für „Tiroler Pause“. Österreichisch ist auch die Inhaberin: Lisa Dialer kommt aus Innschbruck, kocht selbst, sieht süß aus und begrüßt mich mit Küsschen linksrechts.

Ein Marend gibt es bereits und brummt seit drei Jahren an der Feldstraße. Hier in Eimsbüttel tirolert es nun seit Februar dieses Jahres. Knödel, Schnitzel, Kaiserschmarren – das mag offensichtlich auch der arrivierte Eimsbüttler gern. Gerammelt voll finde ich noch ein Plätzchen in einer Holz-Eckbank, der blonde Kai kommt an meinen Tisch und empfiehlt mir einen Grünen Veltliner aus dem Wiener Umland. Gerne!

Marend, Von-der-Tann-Straße 5, U Christuskirche, Hamburg, www.marend.de

Essen

Deftig, hausgemacht, buttrig und der ideale Grund, sich gleich morgen bei fünf Full-Body-Extreme-Workout-Kursen mit anschließender sechswöchiger Null-Diät anzumelden. Das, was die gebürtige Innsbruckerin Lisa da auf meine Teller haut, ist vor allem eines: saulecker und sauviel. Knödel über Knödel, mal mit Rote Beete, mal Spinat. Das Gulasch mit seinen vielen Gartenkräutern ist eines der besten. Ein Schmarren, dass ich mir das natürlich auch noch reinschiebe: den Kaiserschmarren.

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Alles original österreichisch! Das Stiegl-Bier vom Fass, der tolle Grüne Veltliner aus Wien, der Marillen-Schnappes aus Tirol, köstlichster Meindl-Kaffee. Der süße Sommelier Kai hat zu allem was zu erzählen. Mein Tipp: sich seine Nummer geben lassen. Man hätte noch eine Nachfrage zur Marille ...

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Lässig, modern, flink und attraktiv blond: Restaurantleiter und Sommelier Kai weiß, was er tut, und das auch noch mit blauen Augen und blondem Schopf. Zwischendurch huscht auch was für die Südländer-Fans rum. Mein Highlight außerdem: der Schwatz mit Inhaberin Lisa. Dieser Akzent!

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Urig. Alles selbst geschreinert. Dicke Baumscheiben als Tische. Original Tiroler Bauernstuben-Stühle. Holzbänke. Es kommt irgendwie Geburtstagsfeierstimmung auf. Nach zwei Stunden auf der Holzbank frage ich mich allerdings, ob Kai auch massieren kann ...

TOP! TOP!

Feiern

Nicht zu groß, nicht zu klein der Laden, den es erst seit Februar dieses Jahres in dieser Wohnstraße gibt. Bei Stichworten „Tiroler Bauernstube“ oder „Dicke Knödel“ liegen natürlich Gedanken an die Sach- und Feierthemen „Blasmusik“, „Auf der Alm da gibt’s koa Sünd!“ oder „Gaudi in der Lederhose“ auf der Hand.

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Eimsbüttel halt. Hier kommt man vom Sonderzahlung-unterfütterten Productmanagement-Job und will mit der Kollegin, die zugleich auch Nachbarin ist, mal deftig und lecker was essen gehen und sich einen schnasseln. Die Männerquote lag an meinem Testabend bei 1 : 30. Ach so: Kai is ja auch noch da!

TOP! TOP!

