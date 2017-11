After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Koppheister

Meine ersten Gastauftritte im Club 20457 in der HafenCity hätten ohne sie so nicht stattfinden können, denn bis der Klub überhaupt einen Backstagebereich hatte, öffneten zwei Mädels nicht nur die Türen ihres damaligen benachbarten Interior-Lustige-Sachen-Ladens, sondern auch die Tür ihrer geräumigen Toilette als Premium-Backstagebereich (manch ein sehr junger, sehr attraktiver Leser wird sich sicherlich zumindest an die Bodenfliesen erinnern). Meine Rede ist hier von dem sympathischen Damen-Liebespaar Antje Rademacher und Akatshi Schilling. Und zack! Hiermit habe ich die hinnerk Leserschaft um alle Lesben Deutschlands erweitert. So geht Top-Journalismus! Wo war ich stehengeblieben? Nirgends. Und die Mädels auch nicht, sie haben mittlerweile einen Purzelbaum bis nach Altona geschlagen. Schon stand der Name für das nächste ambitionierte Projekt des duften Damen-Doppels fest: Koppheister – kopfüber. Café und Bar in einem. Schon seit einem Jahr gibt es in Laufweite des Altonaer Rathauses Mittags- und Abendtisch. Da muss ich den beiden doch mal Hallöchen sagen!

Koppheister, Königstraße 55, S Königstraße, Hamburg, www.koppheister.com

× Erweitern Foto: Koppheister Koppheister

Essen

Risotto mit Pilzen, leckeres Boeuf Bourguignon im Emaille-Topf. Bio-Käse auf grobem Holzteller zum Nachtisch. Zum Mittag gibt’s Quiche, Suppe und Salat. Unverstellte, selbst gekochte Hausmannskost zum fairen Preis.

TOP! TOP!

Trinken

Eine anständige Weinkarte, Fassbier und exotische Flaschenware machen das Koppheister vor allem zur guten Bar. Quizabende inklusive. Mein Cappuccino ist köstlich!

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Koppheister Koppheister

Bedient werden

Etwas, das kein Schwuler mit eigenem Laden hinbekommt: unaufgeregt, sich nicht in den Vordergrund drängelnd, nicht zickig, ruhig, bedacht, freundlich und ganz beim Gast. Darf ich vorstellen: Antje und Akatshi vom Koppheister!

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Schöne grüne Fliesen, ein zweigeteilter Gastraum mit Bar, ein paar Außenplätze. Vor allem aber ist das Koppheister Familientradition, denn genau hier stand bis 1970 Antjes Elternhaus, betrieb ihr Vater seinen Optikerladen. Wie süß!

TOP! TOP!

Feiern

Falls du im hübschen Altonaer Rathaus nebenan den Bund der Ehe schließen möchtest, ist das Koppheister für die Stärkung davor oder danach praktisch. Für die spätere Paartherapie stehe ich übrigens gerne zur Verfügung!

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Da ich Antje und Akatshi vertraue, vertraue ich auch ihrer Aussage: Das benachbarte Studentenwohnheim (jung!) spült regelmäßig Musicalstudenten (mindestens zum Spagat fähig!) ins Koppheister.

TOP! TOP!

× Erweitern Koppheister

RICARDO M. im Dezember

16.12., Holy Night BINGO! Vol. 3 mit Ricardo M., kukuun, Spielbudenplatz 21, Hamburg, U St. Pauli/S Reeperbahn, 20:30 Uhr

31.12., Club 20457 presents: Silvesterparty mit RICARDO M., Club 20457, Osakaallee 8, Hamburg, U Überseequartier, U Meßberg, 20 Uhr