After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Izakaya

Also wenn man mir als Top!-Gastro-Journalist nun seit Monaten eines weismachen will, dann, dass japanische Küche mit südamerikanischen Einschlägen der absolute Top!-Gastro-Trend ist. Ich sach nur Nikkei Nine im Vier Jahreszeiten oder Cantina Popular aufm Schulterblatt, über die ich mich hier in dieser Glosse schon literarisch ergossen habe. Nun also auch das neue Izakaya in der kulinarisch bislang von mir noch fast jungfräulich belassenen Hamburger Altstadt. Nach Amsterdam, München und Ibiza gibt’s die japanisch-südamerikanische Küche des Izakayas nun auch am Alsterfleet im ebenfalls neuen Boutique-Hotel namens Sir. Wenn ich es nur finden würde. Die Adresse stimmt, doch lese ich nur Sir-Hotel und überlege, ob sich da nur Menschen einbuchen, die streng zu ihren Bettgenossen sein möchten. Ach, da steht es ja klitzeklein: Izakaya. Tür auf, Gang rechts runter, durch einen Schwall von Potpourri-Duft hindurch und schon stehe ich vorm trendy Empfangscounter. Ob man mir den Mantel abnehmen könne, ob ich zur Bar möchte. Ja und ja klar. Nach ersten, sehr köstlichen Häppchen fragt mich der fesche junge Mann im Anzug auf Englisch mit süßem holländischem Akzent, ob ich nun im Courtyard Platz nehmen möchte. Im what?! Ach so, im Restaurant-Innenhof mit Glasdach!

Izakaya Asian Kitchen & Bar, Katharinenstr. 29, U-Rödingsmarkt, Hamburg, www.izakaya-restaurant.com

Essen

Es ging ja schon an der Bar mit einer frittierten Auster mit Beluga-Kaviar los. Es ist alles nicht nur unfassbar köstlich, sondern auch alles totally instagrammable. Gelbflossenflunder-Sashimi, Jakobsmuscheln mit würziger Yuzu-Trüffelsoße. Schießt optisch wie gustatorisch den Vogel, äh Fisch, ab: das Thunfischtatar, präsentiert in einem – kein Witz – Eis-Iglu!

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Kann man hier super an der Bar mit Blick aufs Alsterfleet. Mein Kir Royal ist anfangs etwas zu süß, was das attraktive, englisch sprechende Gerät mit Bart und Anzug dann auch selbst bemerkt. Mir wichtig: der Kaffee danach ist spitze!

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

International, flink, lustig – und dazu wirklich attraktiv! Alles auf Englisch. Wer dessen nicht mächtig ist, dem gebe ich auf Zimmer 69 im Sir-Hotel strenge Nachhilfe!

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Selten so gut! Großstädtisch, international. Wunderschöner „Courtyard“ mit Glasdach, offener Kamin in runder Marmoröffnung, weiche, bequeme Samtsessel, Kupfertische. Noch mal: totally instagrammable!

TOP! TOP! TOP!

Feiern

Würde ich mit den schicken Kolleginnen, wenn ich denn welche hätte, an der Bar. Natürlich „after work“, denn dann legt von Donnerstag bis Samstag auf weißem Acryl-Pult ein DJ auf. Kuck an!

TOP! TOP!

Flirten

Tun die beiden Damen bei mir am Nebentisch sehr, sehr doll. Ihr finanzieller Einsatz für so viel Lip-Filler und Botox muss sich schließlich lohnen. Ich lasse sie abblitzen und stelle mir den attraktiven Kellner im Sir-Hotel vor ...

TOP! TOP!

RICARDO M. im März

