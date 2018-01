After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Gassenhaur

× Erweitern Foto: Morris MacMatzen Gassenhaur

Ich steh jetzt auf ’ne Frau. Julie. Halb-Italienerin. Mit ordentlich Feuer in der Pfanne. Ich sag es gleich vorweg: Ich meine hier das orale Vergnügen. Äh, gustatorisch meine ich natürlich, ich journalistische Edelfeder. Julie und ich haben viel gemeinsam: langes schwarzes Haar, feminin, trotzdem kernig im Auftritt, extrem redefreudig … und bieten einfach ordentlich was für die Zunge. Zusammen mit dem echten Tiroler Christoph Wilson und dem finanzstarken Schmidt-Tivoli-Industrie-Imperium im Background serviert meine Julie Rampa seit September letzten Jahres das Beste aus Österreich: Kalbsschnitzel, Kaiserschmarrn und Co. Das ganze im Hinterhaus des Schmidts Tivoli, dort, wo in der ersten Etage noch immer die Kronleuchter aus den Vorgänger-Restaurants Schlösschen und Schatto Pauli hängen. Zusammen mit Holz, groben Stoffen und hübschen Tisch-Sträußchen machen sie das Gassenhaur gemütlich und auch ein bisschen edel. Es geht lecker los: Meine Bestellung nimmt ein süßes Zöpfchen-Bart-Kellnerlein mit schmaler Taille entgegen. Auf meine Frage, was er mir persönlich nach dem Kaiserschmarrn zum Dessert anbieten könne, reagiert er schüchtern. Süß!

Gassenhaur, Kastanienallee 32, S Reeperbahn, Hamburg, www.gassenhaur.de

× Erweitern Foto: Sabine Buettner Gassenhaur

Essen

Die Schnitzel vom Borchardt in Berlin sind legendär. Die vom Gassenhaur aber noch besser. Die Bratkartoffeln mit Apfelstückchen sind nicht zu fettig. Der Kaiserschmarrn ist so gut, dass ich kurzeitig das Zöpfchen-Bart-Bürschlein und sogar Julie vergesse.

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Ich habe einen neuen Lieblingsdrink: Espresso-Martini. Nachtisch in flüssig. Ich bin angetüdelt. Esssbressooomaaatiiini!

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Auch der süße Zöpfchen-Bart kann Gastgeberin Julie nicht in den Schatten stellen. Tiefstes St. Pauli, herzlichste Goschn, zufriedenster Ricardo!

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Gemütlich! Weiche Stoffbank, Kissen, grobe Leinenservietten, angenehmes Licht. Dann zieht es wie ein Schnitzel, äh, Hechtsuppe.

TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Morris Mac Matzen Gassenhaur

Feiern

Julie ist bestimmt kein Kind von Traurigkeit. Trotz separatem Partyraum würde ich das Gassenhaur lieber als gemütlichen Gegenpol zum feierwütigen St. Pauli empfehlen.

TOP! TOP!

Flirten

Was meine verwöhnten Augen sehen: den jungen flirtwilligen Mann mit seinen Eltern am Tisch gegenüber, das junge attraktive Jungsrudel gleich rechts am Tisch. Und natürlich das bereits erwähnte Zöpfchen-Bärtchen.

TOP! TOP! TOP!

RICARDO M. im neuen Jahr

24.2., Club-BINGO! mit RICARDO M., Club 20457, Osakaallee 8, Hamburg, U Überseequartier, U Meßberg, 20 Uhr

www.ricardo-m.com