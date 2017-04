After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Boathouse Hamburg

× Erweitern Foto: Bootshaus Bootshaus

Es war ja damals die Szene-Location Eppendorfs schlechthin, das Goldfisch. Nun müssen sich die mittlerweile arrivierten Eppendörfler aber hurtig umgewöhnen. In den wirklich schönen Räumen direkt am Isekai mit Bootsverleih und vielen Sommer-Außenplätzchen ist ein Bursche eingezogen, der nicht nur attraktiv daherkommt, sondern das Thema Fisch mal wirklich gekonnt an den Isekai bringt: Sterne hat Thomas Macyszyn erkocht. Zusammen mit dem Fehling, der dieses Table-Dings in der HafenCity führt, hat er gekocht. Sogar bei meinem New Yorker Lieblingskoch Kurt Gutenbrunner hat er mal die Küche verzaubert. Fisch ist also die Hauptspeise im Boathouse – in allen Varianten. Sehr schön: die Räume, die Außenterrasse und der Blick auf den Kanal. Einzig gewöhnungsbedürftig: das meines Erachtens etwas anstrengende Food-Sharing-Konzept. Ich hab ja ganz gern einen Lachs für mich alleine.

Boathouse Hamburg, Isekai 1, U Eppendorfer Baum, Hamburg, www.boathouse.hamburg

Essen

Fisch, Fisch, Fisch. Hummersüppchen, Ceviche, modern und konzeptuell, wie es jetzt eben so in ist. Und das richtig gut. Mein Highlight: Der attraktive junge Vater Thomas flämmt seinen Lachs in der offenen Küche mit dem Bunsenbrenner an. Pochierte Premiere: Ich esse die erste Auster, die ich mag. Durch das Sharing-Konzept reicht man ständig Tellerchen hin und her.

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Bootshaus Bootshaus

Trinken

Die junge, redegewandte Sommelière macht das alles ganz reizend. Vom goldigen Spätburgunder-Sekt über den Sauvignon Blanc, der tatsächlich nach grüner Paprika duftet, bis hin zum namentlichen Getränke-Highlight des Abends: der Goldloch-Weißwein.

TOP! TOP! TOP!

Bedient werden

Gleich zwei Pluspunkte: diese reizende junge Sommelière und dann diese wunderschönen, kräftigen, durch die tägliche Küchenarbeit geschundenen und zugleich trainiert-gepflegten Hände von Chefkoch und Inhaber Thomas Macyszyn. Denn der bringt zu meiner optischen Freude sogar zwischendurch selbst seinen Lachs vorbei.

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Bootshaus Bootshaus

Sitzen

Wun. Der. Schön. Wirklich. Zwar alles trendgerecht modern, aber sehr geschmackvoll. Holz, Blau, Grau – alles hinter riesigen Scheiben, Blick auf den Isekanal. Draußen im Sommer wird das der Hit. Muss man sich erklären lassen: der extra „Chef’s Table“ in der Mitte.

TOP! TOP! TOP!

× Erweitern Foto: Bootshaus Bootshaus

Feiern

Wurde hier ja schon sicherlich oft im Vorgänger, dem legendären Goldfisch. Riesenhütte mit viel Glas oben und dann unten eine gemütliche Bar mit direktem Isekai-Zugang für fünfzig People. Ich plane hier bereits meinen 20. Geburtstag!

TOP! TOP! TOP

Flirten

Versuche ich den ganzen Abend mit Thomas Macyszyn. Bis ich schockierenderweise von ihm persönlich erfahre, dass er bereits gleich mehrere Kinder gezeugt zu haben scheint. Mit einer Frau! Ansonsten bleibt mir Eppendorfer Klientel. Ich beiße in meinen Knurrhahn und bleibe dran. An Thomas.

TOP! TOP!

www.ricardo-m.com