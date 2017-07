After-Show-Dinner mit RICARDO M. im Anchors & Hearts

Dass ich eine Top-Figur habe dürfte ja allgemein bekannt sein. Mein Beauty-Geheimnis? Comedy-Shows moderieren und dabei auf den Tischen tanzen. Ist alles DER Kalorienverbrenner schlechthin. Und den braucht ihr aber sowas von nach dem Besuch des heute von mir vorgestellten Restaurants Anchors & Hearts. Das Praktische: Dem auf Burger spezialisierten Laden in der Talstraße auf St. Pauli liegen die Fitnessclubs quasi zu Füßen. Schräg gegenüber die 4-Uhr-früh-Resterampe namens Wunderbar, ums Eck diverse Reeperbahn-Tanzschuppen. Die großen Glasscheiben des ehemaligen Saints & Sinners, wie der Laden bis vor kurzem hieß, stehen offen, feinste Heavy-Metal-Mucke in gehobener Lautstärke begleitet mich zur gemütlichen Samt-Sitzecke, das tätowiert-gepiercte Service-Mädel hat ebenfalls eine Top-Figur und ist in Leggings und Schlabbershirt dermaßen reizend, dass ich mich frage, ob sie einen Bruder hat.

Anchors & Hearts, Talstraße 29, S Reeperbahn, Hamburg

Essen

Burger und das ganze Brimborium drumrum sind ja gerade im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Das Anchors & Hearts folgt diesem Trend – und macht es richtig gut! Mit allerlei Auflagen-Variationen, das auch noch in vegan und mit Zutaten aus der Region. Der Blue Cheese Burger ist so gut, dass ich AC/DC aus der lauten Box direkt über mir für eine Trillionstel-Sekunde fast vergesse.

TOP! TOP! TOP!

Trinken

Tut man auf St. Pauli ja bekanntlich gerne. Ich wähle mal in Vorbereitung auf meine nächste Show ein alkoholfreies Weizen, das mir in Premium-Qualität serviert wird. Mein liebstes Backstage-Getränk, Cappuccino, kommt allerdings nur lauwarm bis kalt an den Tisch.

TOP! TOP!

Bedient werden

Sowas von freundlich, kompetent die vegane hausgemachte Mayonnaise erklärend, war ich das sweete Girl kurz davor zu fragen, ob ich mich zum Nachtisch auch tätowieren lassen kann.

TOP! TOP! TOP!

Sitzen

Ich sach nur: laute Heavy-Metal-Musik. Muss man mögen. Einfache Bestuhlung, ich auf der Samtsitzbank, draußen Bierbänke. Da kann man nicht meckern, ich tue es ungern, aber: Als Top!-Entertainer habe ich es beim Futtern gerne etwas leiser.

TOP!

Feiern

Perfekt dafür! Super Lage, und sei es nur, man will vor oder nach dem Tanztee in genannten Lokalitäten vor- oder nachglühen. Aus der unkompliziert bestuhlten Burgerladen-Fläche lässt sich sicherlich fix eine Tanzfläche zaubern.

TOP! TOP! TOP!

Flirten

Ich würde es hier eher gepflegtes Glotzen nennen. Besonders die Außenplätze sind hierzu spitze! Was trödelt da nicht alles über die Talstraße! Ich sag’s ja: alles! Für jeden was dabei. Fast wie auf der Speisekarte. Nur eines ist das vorbeiflanierende Flirt-Fleisch nicht: vegan.

TOP! TOP! TOP!