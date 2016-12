20 JAHRE CAFÉ KONRAD

Eine Institution schwul-lesbischer Kaffeehauskultur wird heute 20 Jahre alt. Das Café Konrad ist nicht nur Café, sondern beliebter Treffpunkt für inzwischen mehrere Generationen der vielfältigen Communitys der Leinestadt.

× Erweitern Foto: Anjoula Hummel Café Konrad

Seit 2004 steht das Café unter der liebevollen Leitung von Dietmar und erlebt einen wahren Run. Ob es am Schild liegt? Schon Legende ist die Blechtafel mit der Aufschrift „Liebespaare bitte hier küssen“. Denn wer sich hier nicht küsst wird tatsächlich vom Chef geknutscht. Das ist fast so süß, wie die unglaublichen Kuchen und Torten, wegen der so viele in das schmucke Fachwerkhaus in der Innenstadt einkehren. Ansonsten lockt das extraspäte Frühstück bis 16 Uhr und natürlich auch herzhaft-warmes auf der Abendkarte bis 22 Uhr.

Cafe Konrad, Knochenhauer Straße 34, Hannover, www.facebook.com/pages/Cafe-Konrad