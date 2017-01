1 JAHR BIZZFIT AM ALTEN FISCHMARKT IN HAMBURG

Fitness ohne Schwitzen und dann noch hocheffizient? Geht nicht, würde man denken, aber mit diesem Mythos räumt BIZZFIT seit Ende 2015 auf und bietet sein einzigartiges Trainingskonzept in der Hamburger City an. Nun feiern Carl Nehls und seine mittlerweile zwei Angestellten das 1-jährige Jubiläum mit über 100 zufriedenen Kunden. Wir gratulieren!

In persönlicher Atmosphäre mit einem Personal Trainer erreichen die Mitglieder von BIZZFIT in nur 20 Minuten pro Woche hervorragende Ergebnisse. Tasche packen, Umziehen und Duschen nach dem Training, mit BIZZFIT sind all diese Themen vorbei. Die Kunden schätzen neben den Erfolgen vor allem die Einfachheit von BIZZFIT. Die Trainingsziele, die mit dem System von BIZZFIT erreicht werden, sind vielfältig. Angefangen vom verbesserten Aussehen über Muskelzuwachs bin hin zur Verbesserung der Gesundheit deckt BIZZFIT das gesamte Spektrum ab. Bei 17 Grad Raumtemperatur absolviert jeder Kunde ein Ganzkörpertraining in nur 20 Minuten, ohne sich dabei umzuziehen. Dafür hat er jedes Mal einen festen Termin und damit eine verbindliche Grundlage, sein Training motiviert und konstant durchzuhalten. Wer es noch nicht getan hat, sollte nun zur dunklen Jahreszeit unbedingt einmal das Training bei BIZZFIT unverbindlich testen.

Infos und Terminvergabe gibt es unter 040 36026621 oder www.bizzfit.jetzt!