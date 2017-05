BERLIN • CÉLINE DION LIVE

× Erweitern Céline Dion

Die burschikose Tänzerin mit der großen Stimme kommt.

Bekannt wurde die Stimmstarke schon in den 1980ern (sie gewann 1988 den Eurovision Song Contest für die Schweiz), seit den 1990ern hatte sie dann Welthits wie „My Heart Will Go On“, „I’m Alive“ und „Because You Loved Me“. Bis heute schafft sie es regelmäßig hoch in den Charts, sei es mit französischen oder englischen Alben.

Nachdem sie zuletzt vor allem durch Schicksalsschläge in die Medien kam, u. a. ihr Mann verstarb, konnte man endlich wieder mit ihr und über sie schmunzeln: Bei der Met Gala in New York sah sie so – ähem – bizarr aus, wie auch Katy Perry und die meisten anderen weiblichen Gäste. Und sie tanzte dann auch noch – „A New Day Has Come“ und „Taking Chances“ eben.

Dions Livestimme ist ungeschlagen und auch ihre Bühnenpräsenz erfreut, davon kann man sich am 23. und 24. Juli live in der Mercedes-Benz Arena in Berlin überzeugen. Wir verlosen Karten für den 23. Juli. *rä