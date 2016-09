Ulay Life Sized

Die Kunsthalle Schirn zeigt mit „Ulay Life-Size“ ab dem 13.10. erstmals eine Retrospektive des mehr als 40-jährigen vielgestaltigen Schaffens des Künstlers.

Zu sehen sind Einzelarbeiten aus der Phase der performativen Fotografie und Body-Art, Kollaborationen mit anderen Künstlern, unveröffentlichte Arbeiten aus frühen Tagen bis hin zu brandneuen Werken, die eigens für die Schirn-Ausstellung konzipiert wurdenRadikal ist das Wort, das das Werk des Künstlers Ulay am besten beschreibt: Seit den 1970ern macht und lebt der in Solingen geborene Frank Uwe Laysiepen Kunst, vor allem mit und am eigenen Körper.

