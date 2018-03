Wahrhaftige Emotionen

× Erweitern Foto: MFA Film Tom of Finland Jack und Doug

Der finnische Offizier Touko Laaksonen kehrt als Held, aber von Kriegserlebnissen tief verstört, aus dem Zweiten Weltkrieg in die Heimat zurück und kommt auch dort mit seiner Umwelt nicht zurecht. In Helsinki werden schwule Männer diskriminiert, verfolgt und teilweise sogar zur Schließung von Alibi-Ehen genötigt. Touko findet Trost – und nach und nach auch immer mehr Erfolg – in seiner Kunst.

Unter dem Pseudonym „Tom of Finland“ zeichnet er hypersexuelle Kunstwerke voller muskulöser und schnauzbärtiger Männer. Der Künstler entfacht damit nicht nur die „Gay Revolution“, sondern wird auch zur Symbolfigur einer ganzen Generation junger Männer.

Diese vom finnisch-amerikanischen Regisseur Dome Karukoski einfühlsam inszenierte Biografie von Tom of Finland erzählt das von Gegensätzen geprägte Leben des Künstlers nach, nimmt sich dabei hier und da künstlerische Freiheiten (auch weil über einige Bereiche von Laaksonens Leben einfach keine Informationen vorliegen), bildet aber insgesamt sehr authentisch und bei allen wichtigen Eckpunkten korrekt die Vita des Künstlers ab.

Karukoski im Interview mit uns: „Was die Emotionen angeht, ist ‚Tom of Finland‛ sehr wahrhaftig.“

Erhältlich auf DVD und Blu-ray. Wir verlosen je 2 Exemplare!