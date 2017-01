REISE/GEWINNE • 25 STUNDEN FÜR VERLIEBTE

× Erweitern Foto: 25hours 25Hours Wien

Am 14. Februar ist Valentinstag und obwohl sich das Gerücht hartnäckig hält, der Tag sei eigentlich aus rein kommerziellen Gründen von der Blumenindustrie ins Leben gerufen worden, wird er fast überall auf der Welt gefeiert. Und zu Recht! Die Valentinstagstradition ist tatsächlich schon viele Jahrhunderte alt. Dabei muss es gar nicht der obligatorische Strauß roter Rosen sein und auch Pralinen sind irgendwie von gestern. Wir haben 25 romantische Tipps gesammelt wie Man(n) den Valentinstag in unseren fünf Lieblingsstädten am besten verbringt:

WIEN

1. Die romantischste Location Wiens ist ganz klar Schönbrunn. Beim „Lustwandeln“ durch den verspielten Irrgarten austoben und dann den Brunch im Café Gloriette genießen, mit Blick auf die wunderschöne Fassade des Schlosses. Frühstück wie zu Kaisers Zeiten, Ehre wem Ehre gebührt.

2. Riesenrad fahren am Prater (Gondel zu Zweit mieten)

3. Picknick im Burggarten

4. Fiakerfahrt durch die Altstadt Wiens

5. Besuch des Wiener Naschmarkts (unbedingt beim NENI vorbei schauen)

ZÜRICH

1. Eine Stadtführung mal anders: Love Stories zeigt die Stadt Zürich von ihrer romantischen Seite. Wo lernte Richard Wagner seine große Liebe kennen und wer hielt Casanova davon ab in Zürich ins Kloster einzutreten? Bei der Führung gibt’s die Antworten auf all diese Fragen. Ein Happy End ist garantiert. ;)

2. Ausflug ins Thermalbad & Spa Zürich

3. Fondue-eTukTuk-Fahrt mit Original Schweizer Käse-Fondue

4. Besuch des Züricher Opernhauses

5. Schlittschuhlaufen auf der Dolder Kunsteisbahn

HAMBURG

1. Durch die verwinkelten Gassen des Treppenviertels in Blankenese. Von oben hat man einen herrlichen Ausblick auf den Hamburger Hafen und die Elbe. Ganz oben angekommen geht’s zur Belohnung auf Kaffee & Kuchen in den Kaffeegarten Schuldt.

2. Pötte gucken und Astra in der Strandperle direkt am Elbstrand

3. Kurzurlaub in der Bartholomäus Therme

4. Romantisches Candle-Light-Dinner im Restaurant Engel

5. Extra langes Frühstück im Café Gnosa

FRANKFURT

1. Abends gemeinsam auf den Eisernen Steg, zwischen Römerberg und Sachsenhausen, und ein Liebesschloss befestigen, um eure Liebe für die Ewigkeit zu besiegeln. Es kann nie genug Schlösser an Brücken geben. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf die beeindruckende Skyline Frankfurts bei Nacht.

2. Candle-Light-Dinner im Goldman Restaurant

3. Kuchenessen im Café Margarete, im Herzen Frankfurts

4. Tanzen in der Pik Dame, Frankfurts ältestem Nachtclub (Die Curry Wurst danach ist obligatorisch ;)

5. Wanderung auf den Lohrberg (mit Grill und Ebbelwoi die grandiose Aussicht auf Frankfurt genießen)

BERLIN

1. Auf 20.000 Quadratmetern Wohlfühloase mitten in Berlin dem Alltag entkommen und sich so richtig verwöhnen lassen im Vabali Spa. Die Anlage ist wunderschön und erinnert mit Schnitzereien, antikem Holz und Bambus an ein balinesisches Dorf. Allein die Saunalandschaft mit verschiedensten Saunen und Wasserbetten reicht schon, um dort einen ganzen Nachmittag zu entspannen.

2. Romantischer Kinoabend im Zoopalast, einem der geschichtsträchtigsten Kinos Berlins

3. Spaziergang durch den Botanischen Garten

4. Picknick mit Aussicht auf dem Teufelsberg

5. Historische Bahnfahrt mit Oldtimer-U-Bahn

Wir verlosen 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück in einem 25hours Hotel der Wahl. Dazu ein Abendessen für zwei im Hotelrestaurant. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit dem Betreff „25 STUNDEN FÜR VERLIEBTE“ und deinen Kontaktdaten an contact@25hours-hotels.com schicken! Der Gewinner wird persönlich per E-Mail benachrichtigt.