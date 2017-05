× Erweitern Foto: Gradonna Gradonna

Mitten in Osttirol lässt das Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel jedes Wander- und Wellnessherz höher schlagen.

Ein SPA-Bereich in jedem einzelnen Châlet und eine großzügige Wellness-, Bade- und Saunalandschaft im Hotel machen diesen Ort zum Place to be aller Wellnessfans. Der Gutschein gilt für zwei Nächte von Freitag bis Sonntag, je nach Verfügbarkeit, ab Mitte Juni. Hotel, Frühstück und Halbpension, ohne Getränke und auf eigene Anreise. www.gradonna.at