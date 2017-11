Regensburg • LA LA LAND in Concert

Ein Besuch der Show LA LA LAND in Concert ist ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Ein mehr als 100-köpfiges Symphonieorchester und ein Chor sorgen live für die musikalische Untermalung des mit dem Oscar ausgezeichneten Films.

× Erweitern Foto: 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. La La Land

Der globale Kinohit LA LA LAND gewann 6 Oscars. Unter anderem erhielt die weibliche Hauptdarstellerin Emma Stone den Oscar in der Kategorie „Beste Schauspielerin“. Der originelle Musical-Film spielt im heutigen Los Angeles und handelt vom alltäglichen Streben nach Glück und herben Rückschlägen beim Verfolgen von Träumen. Die Weltpremiere von LA LA LAND in Concert fand am 26. und 27. Mai 2017 auf der spektakulären Freilichtbühne Hollywood Bowl in Los Angeles vor ausverkauftem Haus statt – eine einzigartige Kombination aus Kinofilm und Livemusik von ein Orchester.

In Deutschland macht LA LA LAND in Concert in folgenden Städten halt:

7. Januar 2018 – Regensburg, Donau-Arena

8. Januar 2018 – Berlin, Tempodrom

9. Januar 2018 – Leipzig, Arena

10. Januar 2018 – Stuttgart, Liederhalle, Beethoven-Saal

11. Januar 2018 – Hamburg, Mehr! Theater

Wir verlosen 1x2 Karten für den 7. Januar in Regensburg!