Verlosung • Rag'n'Bone Man in Hamburg

Graham ist der Inbegriff eines freundlichen Riesen. Sein Auftreten vermittelt ein Gefühl von Ernsthaftigkeit. Er ist ein großer Kerl, bärtig und tätowiert, doch statt „Hate“ und „Love“ zieren die Worte „Soul“ und „Funk“ seine Fingerknöchel.

„Ich hätte mir auch ‚Drum‘ und ‚Bass‘ stechen lassen können – oder ‚Jungle‘, über beide Hände hinweg“, scherzt der unfassbar talentierte Rory Graham, dessen Stern unter dem Namen Rag‘n’Bone Man in den Charts strahlt. Er hat der Bluesmusik, die seine Kindheit und Jugend prägte, einen ganz neuen Twist verpasst: mit Hilfe von Beats und diverser Hip-Hop-Produktions-Methoden bringt er den traditionsreichen Musikstil gekonnt ins Hier und Heute. Er belebt dabei auch uralte Songthemen wie Verlust und Liebesleid, mit einer Stimme, die so unmittelbar, so rau und so ausdrucksstark klingt, dass sie jeden in Hörweite mit seiner schieren Urgewalt unweigerlich in seinen Bann zieht. Jetzt erscheint sein Album „Human“ – überzeug dich selbst!

