CSDHamburg • Pride Dance

Die offizielle Abschlussparty des HAMBURG PRIDE findet auch in diesem Jahr im Edelfettwerk auf drei Tanzflächen mit zwei Chill-out-Lounges und einem großen Außenbereich mit Beach Club statt.

Auf dem Mainfloor erwarten euch DJ Berry E., Gloria Viagra und Beauty and the Beats mit einem Mix aus Pop, Urban, R ’n’ B und Mash-up. DJ Hildegard und DJ Tobicé bringen mit Elektro und Techno das Labor zum Beben, während in der Orange Lounge Frau Hoppe und DJ Rico Remix mit 1980ern und 1990ern sowie Schlagern für ordentlich Partystimmung sorgen. Vom Straßenfest erreicht man das Edelfettwerk mit der S-Bahn-Linie S3 ab Jungfernstieg in weniger als zwanzig Minuten. Und das HVV-Ticket ist im Partypreis bereits enthalten. Wir verlosen 3 x 2 Karten!

×

5.8., Edelfettwerk, Hamburg, Schnackenburgallee 202, S Eidelstedt, 23 Uhr

www.hamburg-pride.de