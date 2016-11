VERLOSUNG • PINK MARTINI ARBEITEN DOCH!

Auch wenn ihr größter Hit „Sympathique" ganz sympathisch davon erzählt, nicht arbeiten zu wollen, haben sich die PINK MARTINI wieder ins Studio begeben und mit „Je Dis Oui!“ ihr mittlerweile neuntes Album auf den Markt gebracht.

Man schrieb das Jahr 1994, als Thomas Lauderdale in seiner Heimatstadt Portland, Oregon, mit einer Karriere in der Politik liebäugelte und mit dem Gedanken spielte, eines Tages für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Wie jeder ambitionierte Politik-Azubi in den USA besuchte er jede Spendensammel-Veranstaltung der Stadt – als besonders unangenehm fiel ihm dabei die uninspirierte, glanzlose, und oft zu laute Musikauswahl auf. Kurz entschlossen gründete Lauderdale das „kleine Orchester“ PINK MARTINI. Die Idee: einen pfiffigen Genre-Mix aus Klassik, Jazz und Oldschool-Pop kreieren, der den Anhängern beider großen Parteien gefallen könnte und damit den perfekten Soundtrack für politische Spendenveranstaltungen zu jedwedem Thema liefern, sei es Bürgerrechte, bezahlbare Wohnungen, Umwelt, Bibliotheken, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Bildung oder Parks und Grünanalagen.

Ein Jahr später griff Thomas Lauderdale zum Telefon und rief seine ehemalige Harvard-Studienkollegin China Forbes an und bat sie, bei PINK MARTINI einzusteigen. Sie begannen damit, gemeinsam Songs zu schreiben. Ihr erstes Lied „Sympathique“ wurde sofort ein Überraschungserfolg in Frankreich und erhielt bei den Victoires de la Musique Awards eine Nominierung als „Song des Jahres“. Bis heute dient das Mantra des Stücks („Je ne veux pas travailler” = „Ich will nicht arbeiten“) als Schlachtruf für streikende französische Arbeitnehmer.

„Wir sind zwar eine sehr amerikanische Band, aber wir sind viel in der Welt unterwegs und haben deshalb die großartigen, diplomatischen Möglichkeiten, ein breit gefächertes, umfassenderes Amerika zu repräsentieren… jenes Amerika, das bis heute die heterogenste Bevölkerungsstruktur der Welt aufweist… bestehend aus Menschen aus allen Ländern, aus jedem Sprachraum und jedweder Religionszugehörigkeit.“

Nun haben PINK MARTINI ihr neuntes Studioalbum mit dem Titel „Je Dis Oui!“ herausgebracht. Auf ihm sind die Stimmen von China Forbes, Storm Large, Ari Shapiro, Ikram Goldman, Kathleen Saadat und Rufus Wainwright zu hören. Der Longplayer enthält u.a. die Single „Joli Garçon“, die als Soundtrack für den Film „Souvernirs“ ausgewählt wurde, der unter Regie des belgischen Regisseurs Bavo Defurne entstand (Filmstart in Deutschland: 21. Dezember). Im Film wird der Song von Isabelle Huppert gesungen.

Im kommenden Jahr haben auch wir Deutsche wieder Gelegenheit PINK MARTINI live zu genießen:

23.4., München, Bavaria Philharmonie w/ singer Storm Large

25.4., Mainz, Frankfurter Hof w/ singer Storm Large

27.4., Düsseldorf, Tonhalle w/ singer Storm Large

28.4., Hamburg, Laieszhalle w/ singer Storm Large

29.4., Essen, Philharmonie w/ singer Storm Large

1.5., Berlin, Philharmonie w/ singer Storm Large

http://pinkmartini.com/