GEWINNE • PERFEKT FÜRS DATE

× Erweitern Tchibo

„Unwiderstehlich natürlich“:

Beim zweiten oder dritten Date kommt Mann ja in der Regel zur zärtlichen Sache – und hier drin siehst du super aus, sexy, aber nicht wie ein Sex-Maniac. Schon seit Ende Januar sorgt raffinierte Mode von Tchibo für bequeme Wohlfühl-Momente und eine gute Figur. Die weichen Bio-Baumwoll-Stoffe umschmeicheln dabei nicht nur empfindliche Haut, sondern schonen auch die Umwelt. Die Produkte sind in allen Tchibo-Filialen und über den Versandhandel per Telefon unter 01805 2885 oder per Fax unter 01805 8508 (0,14 €/Min. a. d. Festnetz; maximal 0,42 €/Min. a. d. Mobilfunk) sowie online über www.tchibo.de erhältlich. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

× Erweitern Tchibo

Wir verlosen 10 Sets mit je einem V-Neck Tshirt und einer kurzen Relaxhose im Gesamtwert von ca. 230 Euro.