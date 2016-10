Patrice mit „Life's Blood"

Als Resümee der Terroranschläge von Paris sagt Patrice in unserem Interview: „Aber es wird gesagt: ‚Habt Angst, habt Angst!‘ Und wir sagen: ‚Ja, nehmt uns unsere Freiheit und gebt uns Sicherheit‘?“ Nein, Patrice sieht eine andere Welt – und er lebt in ihr.

Ein Weltbürger, der in Deutschland, in Paris, in Brooklyn und auf Jamaika zu Hause ist und der überall seine Musik entstehen lässt. Er erinnert daran, dass wir in der Mehrzahl sind und dass wir überall auf der Welt leben.

„Life’s Blood“ – auch wenn es nur ein Reggae-Album ist, das tausend Einflüsse zu einer lebendigen Pop-Platte mischt – feiert genau das: eine andere Art zu denken und zu handeln. „Darum sind wir die Zukunft in der Gegenwart.“ Wir verlosen drei Exemplare.