Na klar – Chopin & Bach

Chad Lawson, ein Musiker im Grenzbereich von Klassik, Jazz und Pop, der mit seinem faszinierenden Spiel begeistert. 2016 sind gleich zwei Alben des US-amerikanischen Pianisten erschienen.

Angefangen Klavier zu spielen hat er im Alter von fünf Jahren. Inspiriert wurde er damals von einer TV-Show, die seine Familie immer gemeinsam schaute. Er hatte keinen Schimmer, was der Mann am Flügel da tat, aber er wusste, dass er genau das auch tun wollte. So kam ein Klavier ins Haus. „Seitdem habe ich nie aufgehört zu spielen“, sagt Chad Lawson. „Ruckzuck befand ich mich mitten in einem klassischen Studium. Weil ich unbedingt auf das renommierte Peabody Conservatory in Baltimore wollte, verbrachte ich meine Jugend mit Bach, Beethoven und – na klar – Chopin.“

Heute ist Chad Lawson ein gefragter Klassikinterpret und hat gerade ein neues Album mit Werken von Frédéric Chopin und Johann Sebastian Bach veröffentlicht. Außerdem schreibt er Filmmusik und ist mit seinem Trio auch in den Jazzcharts gelandet

Chad Lawson, Bach And Chopin Interpreted, 11.4., 20 Uhr, Black Box (Gasteig), www.muenchenticket.de