München • 200 EUR Gutschein

Das traditionsreiche Familienunternehmen HIRMER ist Deutschlands führender Männermode-Spezialist.

Das HIRMER Stammhaus in München ist mit seinen über 9.000 qm Verkaufsfläche auf sechs Etagen das weltweit größte Herrenmodehaus und bietet mit seiner umfassenden Auswahl deutscher und internationaler Topmarken, höchster Beratungskompetenz und bestem Service ein unvergleichliches Einkaufserlebnis. Seit Jahrzehnten setzt die Institution für Männermode in der Kaufingerstraße in München Maßstäbe in der Branche. Das bereits in der dritten Generation geführte Familienunternehmen besticht durch höchsten Qualitätsanspruch. Mit seiner charakteristischen Architektur im „Münchner Stil“ und aufgrund seiner Lage vor den beiden Türmen der Frauenkirche gilt das HIRMER Stammhaus im Herzen der Altstadt als eines der reizvollsten Fotomotive Münchens. www.hirmer.de