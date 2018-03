Osterparty im KitKat in Berlin!

Erstmalig öffnet die Partyreihe in der Afterhour des KitKatClubs die Tore für einen besonderen neuen Playroom. Nämlich für Gleichgesinnte, Gleichgesinnte welche der Hunger nach Extase verzehrt. Wir verlosen Karten!

Tauche in die „BerlinPervertWelt“ ein, in den Untergrund von Berlin. In einen weitläufigen Playroom mit Gyn-Stühl, Slings, Live-DJ und Entertainment Also gib dich deiner Leidenschaft hin oder tanze dir in der Poodle-Welt zu den Gesetzen des Technos die Seele aus dem Leib.

Um 2x2 Karte zu gewinnen, schreibe bitte eine Mail an unsere Kooperationspartner info@philippi-group.eu. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Los geht es am 1. April ab 8 Uhr in der Früh. Alle Infos hier!