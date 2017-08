Mit hinnerk und Minitopia günstiger zum Green Dinner in Hamburg

× Erweitern Garten Michael Rädel

Hamburg ist schön und grün, ja, aber auch so richtig deftig gentrifiziert, hochpreisig und straßenweise ziemlich trostlos. Gut, dass es „Minitopia“ gibt.

Gegründet wurde das Gartenprojekt, der „Spielplatz für Selbstversorger“, dieses Jahr im Süden Hamburgs von Katrin Schäfer und Stefanie Engelbrecht. Die beiden schufen hier im Stadtteil Wilhelmsburg einen kostenlosen (!) Stadtraum, den man auch für Veranstaltungen nutzen kann. Nimmt man für eine solche Veranstaltung Geld, dann gibt man etwas an „Minitopia“ ab. Vor allem ist aber der 1.000 Quadratmeter große Garten das, was das Projekt ausmacht – auch wenn die Halle, die Werkstatt und die Bar erfreuen, je nachdem, was man so vorhat. Gärtnern und Natur erleben – „Minitopia“ ist für alle offen, schafft Begegnungen und Leben, lässt Hipster ernten und Queers ackern. minitopia.hamburg

Knief&Fork trifft Minitopia

Erstmalig und einmalig trifft die Pop-Up Dinnerreihe Knief&Fork diesen Sommer auf Minitopia. Die Idee von Knief&Fork ist es, den Acker auf den Tisch zu bringen. Saisonale und regionale Zutatensind daher ein Muss. Knief&Fork ist bewusst, aber nicht öko. Unsere Gäste erwartet neben wunderbaren Speisen und Getränken auch Kunst, handgemachte Deko, Infos zu Zutaten und die eine oder andere Überraschung. Es winkt ein exklusives 4-Gänge-Menü zum Ticketpreis von 69 Euro.

hinnerk Leser sind aber günstiger dabei, anstatt 138 Euro zahlen zwei Kreative nur je 39 Euro für zwei Plätze am grünen Tisch. Schreibt uns in die Antwort, was ihr schon getan habt, um euer Leben nachhaltiger zu gestalten. Die Gewinner werden am 1. September informiert.

