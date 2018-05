Kulinarische Reisen mit Mirko Reeh

× 1 von 3 Erweitern Foto: Tourism Louisiana MirkoReeh × 2 von 3 Erweitern Foto: Tourism Louisiana MirkoReeh_Illinois × 3 von 3 Erweitern Foto: Tourism Louisiana MirkoReeh_Louisiana Prev Next

Wer bei den Stichworten „Essen“ und „USA“ lediglich an Burger und Fries denkt, kann sich von Frankfurts Star-Koch Mirko Reeh eines Besseren belehren lassen: In seiner Rezeptbuchreihe „Kulinarische Reise mit Marko Reeh“ sind just zwei neue Bände erschienen, die in die typisch regionalen Küchen von Louisiana und Illinois führen. Jeweils rund 40 Rezepte hat Reeh auf Reisen selbst zusammengetragen, hat mit Gastronomen, Köchen und Künstlern gekocht und dabei viel Landestypisches erfahren.

„Ob die Afrikaner in Louisiana oder die Polen, Deutschen und Schweden, die in Illinois ihre neue Heimat fanden – sie alle und viele mehr haben ihr kulinarisches Erbe mitgebracht“, berichtet Mirko Reeh begeistert.

Von deftigen Jambalaya-Reispfannen über „Austern Rockefeller“ bis hin zum original Brownie-Rezept reicht die Auswahl der gesammelten Rezepte. Dazu gibt es kleine Reiseanekdoten, viele Fotos und Informationen über die landestypischen Kochgewohnheiten.

Mirko Reeh und Barbara Stromberg „Kulinarische Reise mit Mirko Reeh – Louisiana“ und „Kulinarische Reise mit Mirko Reeh – Illinois“, erschienen bei BoD, www.mirko-reeh.com

Wir verlosen wir je ein Exemplar „Louisiana“ und „Illinois“