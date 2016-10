Klischée • Bend the Rules

Ausgerechnet die Band, die mit dem Mut zur spezifischen Lücke den Durchbruch schaffte, macht sich nun frei von Genre-Stempeln und Experten-Etiketten. Was bleibt ist eine breite Palette urbaner Tanzmusik. Und ein zweites Album, vor dessen Wucht die Kids da draussen auf den Tanzflächen gewarnt werden müssen:

Klischée

Lasst eure Klischeevorstellungen besser daheim! „Halt Klischée!". Fans und Freunde der Band hatten ihre liebe Mühe damit, den Sound der vier Jungs mit den passenden Worten zu beschreiben. „Electro-Swing" war wohl die gängigste Aufschrift. Mit dem punktgenauen Mix zwischen einer reizenden Monotonie der Moderne und den warmen Klängen der Roaring Twenties an bis hin zu den Big Bands in den 1950ern schaffte Klischée das, was sich eigentlich jede Band wünscht: Einen unverkennbaren Stil, Wiedererkennungswert garantiert. Einen eigenen Audio-Brand. Passt! Die Klubs wurden grösser, die Festival-Agenden länger. Mit ihrem ersten Album „Touché" (2014) und dem folgenden Abstecher in die Schweizer Album Charts haben die Jungs ihren Status „Geheimtipp" endgültig gelöscht.

Und jetzt? Fluch und Segen einer klaren Positionierung liegen auf der Hand – oder in diesem Fall auf dem Plattenteller. Verschanzt man sich zu sehr in der eigenen Nische, in der man heranwuchs, droht man, darin zu verschwinden. Wagt man den Schritt heraus und tüftelt man sich auf neue musikalische Wege, wenden sich die Puristen und Bewahrer ab, früher war alles besser und so. Man kennt die Leier. In dieser verzwickten Lage haben die vier Jungs das einzig Richtige gemacht: Gut gemeinte Ratschläge dankend abgelehnt. Mit ihrem Zweitlingswerk „Bend the Rules" emanzipiert sich die Band von sich selbst und macht dabei deutlich, dass Vorschriften was für die Haushaltsschule sind.

Nicht aber fürs Musikstudio, für die Bühne schon gar nicht. Wer die Band mal live gesehen hat, weiss, dass sie musikalische Scheuklappen nicht mal vom Hörensagen kennt. In den Live-Shows wurde allerhand rumexperimentiert, kein Versuch ausgelassen. Klischee hin oder her.

Dass sie die Vielfalt verinnerlicht haben, hört man der neuen Platte nun an. Klar ist das Album auch für die Kopfhörer, Streams und das Radio gemacht. Aber der Truppe geht es nicht um Klicks oder Rotation, sondern um das Hier und Jetzt, das Live. Deshalb muss man davon ausgehen, dass die Tracks, eingehüllt in die passenden Visuals und Licht-Effekte, so ziemlich den letzten Quadratzentimeter einer jeder Tanzfläche aufwirbeln werden. Allzu viel Luft für die passenden Worte bleibt da nicht übrig. Glücklicherweise gibt’s hierfür William Bejedi. Die Stimme und das Gesicht der Band, die so viele davon hat.

Musikalisch geht die Band nun einen, zwei, drei Schritte weiter. Sie rennt regelrecht. Als hätten sie jeden Laut, der in letzte Zeit durch den Pop-Äther ging, irgendwo aufgesaugt und abgespeichert, mit anderen gekreuzt, und in elf satte Tracks gepackt.

•David Biner

