Jörn Schlönvoigts Wunder

× Erweitern Foto: Michael Mey Jan Schlönvoigt

Der Hübsche von „GZSZ“ hat wieder gesungen! „Es gibt so viele Dinge in diesem Leben, die wir als selbstverständlich betrachten, die im Grunde genommen aber alles andere als das sind“, sagt Jörn Schlönvoigt über den Albumtitel „Tausend Wunder“, mit dem er sich auf „die vielen kleinen und großen Wunder, für die wir dankbar sein sollten“ bezieht. Passend zum Schlagerboom also ein neues Album des Darstellers, der uns einmal mehr mit seinem Aussehen überzeugt hat ... Hui!

× Erweitern Jan Schlönvoigt

Wir verlosen drei Exemplare.