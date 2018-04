Jesper Munk als kostümierter Eisbrecher

× Erweitern Foto: WMG Jesper Munk

In seinem neuen Video zeigt sich der blonde Hingucker mal so ganz anders.

Und macht natürlich immer eine sehr gute Figur.

Wir wollen ihn hier aber nicht auf sein Äußeres reduzieren! Jesper Munk ist wirklich ein großartiger Vollblut-Musiker, der den Blues und Funk extremst gut und direkt in dein Hirn singt.

Als 2013 sein gefeiertes Debütalbum „For In My Way It Lies“ erschien, hatte sich der 1992 in München geborene Musiker schon eine große Fangemeinde erspielt. Über hundert Auftritte pro Jahr waren keine Seltenheit, auch als Straßenmusiker.

Gut zu wissen: Sein drittes Album „Favourite Stranger“ steht schon in den Startlöchern – und wir verlosen es:

×

Hier ist das Video zu „Icebreaker“: