Tickets für James Blunt in Berlin

Gewohnt frech und ironisch macht Schmuse-Popper James Blunt Werbung für sein neues Album: „Check out my 12 inch“, sagt er in einem Clip auf Twitter. Klingt gut. Und James kommt auf „The Aferlove Tour“. Klingt auch gut. Ähem.

Zweideutig ist das nun nicht gemeint, was kann man schon Versautes an James Blunt entdecken? Er singt einfach gut und hat sehr gute Texte („1973“, „Love Me Better“, „You’re Beautiful“...) in guten Kompositionen. Gerade ist der „Bonfire Heart“-Sänger auf Tour und macht auch in Berlin Station – und genau für diese Stadt verlosen wir Tickets. *rä

12.10. Stuttgart, 13.10. München, 14.10. Erfurt, 16.10. Berlin, 17.10. Hamburg, 18.10. Köln, 19.10. Leipzig, 21.10. Hannover, 22.10. Frankfurt, 24.10. Halle, 25.10. Oberhausen, 26.10. Mannheim, 28.10. Nürnberg, 29.10. Kempten, 31.10. Wien, 1.11. Salzburg, 4.11. Trier, www.eventim.de