HIT AUF HIT

Coole Hits im Rock'n'Roll-Stil gecovert: The Baseballs sind im Oktober auf Deutschlandtour. Hier kannst du Karten gewinnen!

The Baseballs

The Baseballs präsentieren dir ihre aktuelle Platte „Hit Me Baby“ heute live. Auf dem Album covern sich die drei Rock ’n’ Roller munter durch die 1990er, von Britney Spears über Ace of Base bis hin zu den Spice Girls, wurden alle Charterfolge aufgerockt, die der Band gefielen. Macht wirklich großen Spaß!

2.10., Im Winzemann, Stuttgart

5.10., Modernes, Bremen

7.10., FZW, Dortmund

8.10., Kammgarn, Kaiserslautern

10.10., Live Music Hall, Köln

11.10., Jovel Music Hall, Münster

23.10., Alter Schlachthof, Dresden

24.10., Batschkapp, Frankfurt

25.10., Docks, Hamburg

2.11., Capitol, Hannover

Infos & Tickets unter www.thebaseballs.com!

Für die Konzerte in Bremen, Dortmund, Münster, Köln, Dresden & Frankfurt verlosen wir jeweils 1x2 Karten. Bitte tragt eure Wunschstadt ins Feld „Sonstiges" ein.