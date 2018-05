Hamburg • Scott Matthew live

× Erweitern Scott Matthew, Foto: Michael Mann

„Von allen Alben, die ich bisher geschrieben habe, ist dies das erste, in dem es nicht um die Liebe im romantischen Sinne geht. Auch wenn es eine Ahnung von Romantik darauf gibt, betrifft sie nicht mein persönliches Liebesleben. Das Album handelt von Menschen und Orten, die nichts mit meinem unmittelbaren Liebesschmerz zu tun haben.“ So der gebürtige Australier und wahlweise Teilzeit-Berliner über sein neues Werk „Ode to Others“, das gerade erschienen ist.

Am 12. Mai spielt er im Gruenspan und wird sicher auch seine Ukulele dabeihaben. hinnerk empfiehlt den Besuch dieses – im besten Sinne – Liederabends allerwärmstens und verlost zwei Karten!

12.5., Gruenspan, Große Freiheit 58, Hamburg, 18:30 Uhr, www.gruenspan.de, scottmatthewmusic.com