HAMBURG • GOOD BUY 2017 – NACHHALTIG & LOKAL

Jugendarbeit, Turniere, Sport-Equipment: All das kostet Geld, das in vielen Sportvereinen fehlt. Deshalb gibt der Hamburger Sportbund das Gutscheinheft GOOD BUY heraus. Wenn du es für 20 Euro kaufst, erhältst du nicht nur 81 Rabatte unter anderem bei den Hamburg Towers, Karstadt Sports, Museum für Kunst und Gewerbe, Ladage & Oelke und Co., sondern tust auch was Gutes, denn der Erlös fließt in den Hamburger Vereinssport.

× Erweitern Good Buy 2017

Die Rechnung ist simpel:

Du löst ein bis zwei Gutscheine des Heftes ein und sparst dabei so viel, dass du die Investition von 20 Euro schon wieder heraus hast. Das Heft gibt’s bei vielen Hamburger Sportvereinen, im HAUS DES SPORTS, in den Filialen der Buchhandlung HEYMANN oder online unter www.goodbuygutscheinheft.de – und hier zu gewinnen!