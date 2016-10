Gute Beauty-Geister im Sack

Lush_pumpkin

Lush geht ja gerne mal für die gute Sache auf die Straße. Mann erinnere sich noch an die unvergesslich, glitzernd, duftende #GayIsOK Fundraising Aktion, aber ebenso Tierrechte und immer wieder Umweltschutz liegen dem britischen Kosmetikunternehmen am Herzen. Deswegen packt Lush alle guten Geister zur Halloween-Zeit in einen Sack bzw. ein wiederverwendbares Knotentuch (aka Furoshiki) und vermeidet damit schaurigen Verpackungsmüll.

Im Pumpkin-Geschenk warten vier Gespenster darauf mit euch in die Wanne zu hüpfen:

Lord of Misrule – Badebombe

Boo – Ölbad

Sparkly Pumpkin - Schaumbad

Pumpkin - Badebombe

Wer am 31.Oktober seine Wanne zum Brodeln bringen möchte, der hat jetzt die Chance eines von zwei Geschenksets zu gewinnen.