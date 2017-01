GEWINNE – GUCKT MEHR OBST!

„Queer as Folk“-Erfinder Russell T Davies („Doctor Who“), hat mit „Cucumber“ und „Banana“ so etwas wie die inoffiziellen Nachfolger zu seiner legendären LGBT*-Kult-Fernsehserie erschaffen.

Die „erwachsenere“ Serie „Cucumber“ erzählt aus der Sicht eines älteren schwulen Paares vom Leben in der heutigen emanzipierten schwulen Welt, wohingegen „Banana“ in losen Kurzgeschichten von der jungen, hippen LGBT*-Szene in Manchester erzählt.

Die zwei Serien sind zudem quasi miteinander durch einige in beiden auftauchende Charaktere verbunden. Innovatives Homo-TV vom Feinsten, jetzt einzeln auf DVD und zusammen auf Blu-Ray.

