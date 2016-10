GEWINNE • DAYA KANN WAS!

Es fällt nicht leicht, angesichts Dayas Pop-R’n’B nicht sofort in ungebremste Euphorie zu verfallen.

× Erweitern Foto: Artbeatz Daya

„Wenn es um meine Musik geht, ist es mir wichtig, dass es einzigartig klingt, gleichzeitig soll meine Botschaft aber universell sein“, erklärt sie. „Ich will die Menschen ermutigen, ihre Träume zu erkennen und zu versuchen, sie zu verwirklichen, und niemals Angst davor zu haben“, verrät Daya über ihr neues Album „Sit Still, Look Pretty“ – und das hört man. Ein Nachbar gab ihr Klavierunterricht, mit elf wechselte sie von der Klassik zum Jazz und lernte Gitarre, Ukulele, Saxophon und Flöte. Als Teenager studierte sie schließlich am Accelerando Music Conservatory Gesang. Trotz ihres jungen Alters hat Daya bereits eine Menge erlebt. Aufgewachsen mit vier Schwestern bereiste sie Indien, Afrika, Europa und China, und meldete sich freiwillig, um (zusammen mit ihrer Familie) Teenagern in Zentralamerika zu helfen. Wo auch immer sie sich aber in der Welt aufhält, die Musik hat sie immer bei sich.

